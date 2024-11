Takeover-Woche: verifiziert über echte Liebeslieder

Liebeslieder sind oft entweder super kitschig oder es geht um den ganz großen Heartbreak. Dabei gibt es in der Liebe viele Zwischentöne. Die österreichische Musikerin verifiziert macht melancholische Songs über alle möglichen Emotionen. Über Liebe schreibt sie aber besonders gern, aber nur, wenn sie echt ist. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche Songs vor, die Liebe so behandeln, wie sie eben ist: kompliziert, anstrengend und irgendwie richtig schön. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Wiener Nächte sind lang

verifiziert kommt aus Wien. Das hört man ihrer Musik an, zumindest greift sie diese gewisse Melancholie auf, die man der österreichischen Hauptstadt nachsagt. Gemeinsam mit verschiedenen Beat-Bastlern releast sie 2019 ihre ersten Songs. Wenig später folgen schon die ersten längeren Veröffentlichungen und ihr Debütalbum „adhs“.

Verena Haselboeck, so heißt sie mit bürgerlichem Namen, geht offen mit ihren Emotionen um. Ihre Beats sind sanft und Lo-Fi und ihre Lyrics in ihrer Belanglosigkeit clever. Oft nimmt sie ihrer Hörer:innen mit durch lange Nächte in Wien und fährt mit verschiedenen Fahrzeugen davon.

Sie ist außerdem ein gern gesehener Feature-Gast, z.B. bei Paula Hartmann oder 01099.

Willst du mit mir gehen?

Vor kurzem erscheint ihr neues Album „bulletholes“. Das legt in Sachen Melancholie und Ehrlichkeit, aber auch Produktion, noch eine Schippe drauf. Auch darauf befinden sich wieder Songs über die fiese, miese Liebe.

„manchmal schneit es im April“ behandelt die Phase einer Beziehung, in der noch nicht so wirklich klar ist, was daraus werden wird.

Schweben wird ja oft als ein schönes Gefühl betrachtet, weil man sich so leicht fühlt. Aber wenn das zu einem Kontrollverlust führt, weil man so viel fühlt, kann Schweben auch etwas anstrengendes sein. verifiziert im Popfilter-Interview Foto: Sony Music

Und ja, der Titel des Songs ist von diesem Prince Song inspiriert. Was die beiden Songs noch gemeinsam haben und aus welcher Situation der Song entstanden ist, verrät verifiziert in dieser ersten Takeover-Folge mit ihr.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

verifiziert auf Tour:

14. Februar 2025: München, DE – Strom

15. Februar 2025: Nürnberg, DE – Club Stereo

17. Februar 2025: Stuttgart, DE – Schräglage

18. Februar 2025: Zürich, CH – Exil

19. Februar 2025: Frankfurt am Main, DE – Zoom

20. Februar 2025: Köln, DE – Club Bahnhof Ehrenfeld

22. Februar 2025: Münster, DE – Skaters Palace Café

23. Februar 2025: Bremen, DE – Kulturzentrum Lagerhaus

25. Februar 2025: Hamburg, DE – Uebel & Gefährlich

26. Februar 2025: Leipzig, DE – Naumanns

27. Februar 2025: Berlin, DE – Gretchen

01. März 2025: Wien, AT – Flex Halle