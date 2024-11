Takeover-Woche: verifiziert über echte Liebeslieder

Liebeslieder sind oft entweder super kitschig oder es geht um den ganz großen Heartbreak. Dabei gibt es in der Liebe viele Zwischentöne. Die österreichische Musikerin verifiziert macht melancholische Songs über alle möglichen Emotionen. Über Liebe schreibt sie aber besonders gern, aber nur, wenn sie echt ist. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche Songs vor, die Liebe so behandeln, wie sie eben ist: kompliziert, anstrengend und irgendwie richtig schön. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Danke TikTok

Die junge Neuseeländerin BENEE beginnt 2017 eigens produzierte Songs auf Soundcloud zu hochzuladen. 2019 erscheint ihre EP „Stella & Steve“, auf der sich unter anderem der Song „Supalonely“ mit einem Feature von Gus Dapperton befindet. „Supalonely“ geht im Frühling 2020 auf TikTok viral und macht sie weltberühmt.

Danach veröffentlicht sie die Alben „Hey u x“ und „Lychee“, die kleine Pop-Kunstwerke sind.

Angst vor dem Verlassen (werden)

„Happen To Me“ ist eine mid-tempo Indiepop Nummer über die Angst vor dem Ungewissen. Takeover-Host verifiziert interpretiert BENEEs Lyrics als Verlustängste.

Es geht in dem Song um die Angst, dass einem irgendwas passiert. Wenn man das auf Liebe und Zweisamkeit adaptiert, geht es um Verlustängste. verifiziert im Popfilter-Interview Foto: Sony Music

Die Angst sich selbst und geliebte Menschen zu verlieren ist menschlich. BENEE hört man aber an, dass sie große Schwierigkeiten hat, loszulassen.

Das auch das zur Liebe dazugehört und sie damit wichtige Themen anspricht, mein verifiziert im Popfilter.

