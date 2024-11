Takeover-Woche: verifiziert über echte Liebeslieder

Liebeslieder sind oft entweder super kitschig oder es geht um den ganz großen Heartbreak. Dabei gibt es in der Liebe viele Zwischentöne. Die österreichische Musikerin verifiziert macht melancholische Songs über alle möglichen Emotionen. Über Liebe schreibt sie aber besonders gern, aber nur, wenn sie echt ist. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche Songs vor, die Liebe so behandeln, wie sie eben ist: kompliziert, anstrengend und irgendwie richtig schön.

Eigene Stimme

Lola Young wurde am Anfang ihrer Karriere gerne mal mit Adele oder Amy Winehouse verglichen. Auch wenn das sicher Komplimente sind, zeigt die junge Britin, dass sie sich für sich selbst einen Namen machen kann.

2019 kamen ihre ersten Songs heraus und mittlerweile hat sie schon drei Alben veröffentlicht. Im Juni erschien „This Wasn’t Meant For You Anyway“, welches sie zum absoluten Publikumsliebling machte.

Zuletzt war sie sogar als Feature-Gast auf Tyler, The Creators neuem Album „Chromakopia“ zu hören.

Es wird messy

„Messy“ ist ganz klar ein Hit. Dem Song haben wir zum Release auch eine Popfilter-Folge gewidmet.

verifiziert ist auch großer Lola Young Fan und mag an dem Song, wie bildhaft sie ihre komplizierte Beziehung zu anderen Menschen beschreibt.

Es geht darum, es nie jemandem recht machen zu können oder dass andere Personen dauernd etwas anderes von einem erwarten. Sie will nur sie selbst sein, aber nichts, was sie macht, ist richtig. verifiziert im Popfilter-Interview Foto: Sony Music

„Echte Liebe“ sieht anders aus. Warum „Messy“ trotzdem in unsere Takeover-Woche passt, erzählt verifiziert im Popfilter.

