Takeover-Woche: verifiziert über echte Liebeslieder

Liebeslieder sind oft entweder super kitschig oder es geht um den ganz großen Heartbreak. Dabei gibt es in der Liebe viele Zwischentöne. Die österreichische Musikerin verifiziert macht melancholische Songs über alle möglichen Emotionen. Über Liebe schreibt sie aber besonders gern, aber nur, wenn sie echt ist. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche Songs vor, die Liebe so behandeln, wie sie eben ist: kompliziert, anstrengend und irgendwie richtig schön. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Kein Gejodel und Gedudel

Dagobert macht Elektro-Schlager oder „Schlager mit Anspruch“, wie er es selbst nennt. Allerdings steckt in seinen Songs meistens mehr drin, als easy-listening Gedudel und Herzschmerz. Mal minimalistisch, mal genau das Gegenteil davon, sind seine Synthesizer-Welten.

Seit 2013 hat der Schweizer schon sieben Alben veröffentlich. Zuletzt erschien dieses Jahr „Dagobert und die wahre Musik vom südlichen Blütenland“.

Schmachten mitten in der Nacht

Seine Songs machen vor allem auch sein markanter Schweizer Akzent aus.

Der Text beschreibt eine Bilderbuch-Liebe. So soll Liebe aussehen. Das ist eine Wundervorstellung, aber man merkt, dass es nicht Realität ist sondern etwas, was er sich wünscht. verifiziert im Popfilter-Interview Foto: Sony Music

Die Liebe darf auch kitschig sein. Warum gerade bei Dagobert Kitsch genau richtig ist, erzählt unser Takeover-Host verifiziert in dieser Popfilter Folge.

