Allen einen schönen Abend ermöglichen

Wer in den letzten Jahren Festivals besucht hat, dürfte Team Scheisse durchaus kennen. Rock am Ring, Fusion, Highfield, fast überall sind sie einer der Headliner. Außerdem sind sie eine Meme-Institution auf Instagram.

Im Popfilter geht es heute um ihre neue Single „Mittelfinger“ und darum, wie es der Band aus Bremen gelingt, Punk Rock konsequent für alle Menschen zugänglich zu machen. Denn es ist möglich, missbräuchliche Strukturen zu durchbrechen und wirklich allen einen schönen Abend zu ermöglichen. Die Lösung hat etwas mit Kommunikation und Verantwortung zu tun. Wie genau Team Scheisse das handhaben, erfahrt ihr in der heutigen Popfilter Folge.

Mittelfinger in Gebärdensprache

Die neue Single „Mittelfinger“, die ist vor kurzem erschienen und ist wahrscheinlich der erste Punk Song, der als Musikvideo auch in Gebärdensprache zu sehen ist. Ein barrierefreier, kathartischer Banger also. Denn was gibt es befreienderes, als einen hochgereckten Mittelfinger oder lieber gleich alle zehn Finger, wenn man richtig schlecht geschlafen hat, noch nicht mal Kaffee hatte und im Bus angeglotzt wird.

„Mittelfinger“ ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Team Scheisse sind zur Zeit sogar auf einer großen Tour, die sich weit bis ins nächste Jahr zieht. Tickets dafür sind noch erhältlich.

Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.