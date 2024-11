Drei Jungs aus Liverpool

2003 lernen sich The Wombats-Drummer Dan und Sänger Murph beim Studium kennen und fangen an aus Spaß Songs zu machen. Um etwas Geld an den Mann zu bekommen, wollen sie in einer Bar jammen. Bei einem Kneipenabend lernen die beiden Bassist Tord kennen und die Band ist komplett. Aus Quatsch und wegen Mangeln an Ideen, nennen sie sich The Wombats. Diesen Namen wollen sie eigentlich unbedingt ändern.

Vier Jahre später gelingt ihnen mit „Lets Dance to Joy Devision“ der Durchbruch und das mit der Namensänderung hat sich erledigt.

Never Change a winning Team

Warum experimentell werden und abweichen von dem, was doch so gut funktioniert? Denken sich auch The Wombats. Seit ihrem ersten Album „A Guide to Love, Loss & Desperation“ sind sie aus der Indie-Szene nicht mehr wegzudenken. Auch musikalisch bleiben sie sich weitestgehend treu. Statt schnellen Gitarrenriffs gibt’s ab und zu mal mehr Synthies oder Liebeslieder. Trotzdem hört man immer raus, dass es sich um The Wombats handelt.

Das ist auch bei ihren neuen Songs nicht anders. Mit „Sorry I’m late, I didn’t want to come“ schreiben sie einen Song für alle Introvertierten – ruhig, aber eingängig. Ihr neuster Song „Blood On the Hospital Floor“ erinnert an die goldene Indie-Zeit. Ein klassischer Wombats Song, der Lust macht auf das neue Album. Es erscheint am 21. Februar und heißt“ Oh! The Ocean“.

