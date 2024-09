Schöne neue Welt?

It’s not like a comment on the outside world, the political situation we’re in. But I live in that, you know? And you can’t escape that when you’re writing. But at the same time, it was a song written from a personal perspective in that situation. The song asks questions more than it answers them. I think the song talks about destruction, but it also asks the question of like is this of my own making.

Stuart Staples, Sänger und Songschreiber der britischen Band Tindersticks, über ihren Song „New World“. Seit ihrer Gründung Anfang der 90er stehen Tindersticks außerhalb des Zeitgeists und kreieren ihren unverwechselbaren, halbdunklen Sound zwischen Chamberpop, Soul und Indierock. Der ist auch auf dem neuen Album „Soft Tissue“ zu finden. Unter anderem Staples‘ brüchigem, anrührenden Baritongesang verdanken Tindersticks ihren charakteristischen Sound.

Ewige Dämmerlicht-Welt

Als sie 1993 mit ihrem ersten Album auf der Bildfläche erscheinen, befindet sich die Musikwelt gerade in Britpop-Rausch und Grunge-Fieber. Statt auf Union Jack-Shirts oder Holzfällerhemden setzen Tindersticks aber eher auf klassische Herrenmode und einen erwachsenen Indierocksound. Und sind damit überraschend erfolgreich, sie spielen als Support für Nick Cave auf seiner Tour im Vereinigten Königreich. Auch danach passen sich Staples und seine Mitstreiter nie irgendwelchen Trends an und halten immer genügend Abstand zum Mainstream. Schon auf den ersten Alben binden sie Streicher-, Percussion- und Blasinstrumente in ihre Arrangements ein. Zu ihren Konzerten bringen sie auch mal ein ganzes Orchester mit.

Das 2021er-Album „Distractions“ entsteht während der Corona-Lockdowns, es gibt darauf jede Menge Samples und manche der Arrangements sind so stark reduziert, dass man die Musik hinter Staples’ Stimme kaum wahrnimmt. Die neue Platte „Soft Tissue“ schlägt einen anderen Weg ein – die Musik ist gedämpft und unaufdringlich, bewohnt die Tindersticks-typsiche ewige Dämmerlicht-Welt. Gleichzeitig fühlt man sich von den erhebenden Melodien umarmt und getröstet. Staples‘ Texte handeln von der Härte der Welt, aber auch davon, die Schönheit der einfachen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, wie den Wechsel der Jahreszeiten. Tindersticks beherrschen wie wenige andere die Kunst der meisterhaft orchestrierten Wehklage.

Das gilt auch für „New World“ – unseren Song des Tages im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.