Tocotronic: Zurück zur Ur-Formation

Im Video zum neuen Song „Denn sie wissen was sie tun“ stehen Tocotronic das erste Mal seit 20 Jahren wieder zu dritt auf der Bühne. Gitarrist Rick McPhail hat die Band auf unbestimmte Zeit verlassen, aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen. „Das hat sich natürlich traurig angefühlt“, sagt Sänger und Songschreiber Dirk von Lowtzow, „andererseits aber auch vertraut“. Tocotronic als Trio. Gitarre, Schlagzeug, Bass – Dirk, Arne, Jan. Wie damals, Anfang der 90er, als sich die Band in Hamburg gründet und ihre Fans die Songtitel auf Bandshirts durch die Gegend tragen: Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.

30 Jahre später sind die Songtexte längst nicht mehr so sloganhaft und der Sound längst nicht mehr so roh. Und doch zeichnet sich in den neueren Songs eine Tendenz zur direkten Botschaft ab. So wie in „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ vom letzten Album „Nie wieder Krieg“. Und auch das neueste Tocotronic-Lied „Denn sie wissen was sie tun“ findet deutliche Worte. Dirk von Lowtzow schreibt es im Sommer 2023, als die Umfragewerte der AfD erstmals auf 20 Prozent steigen.

Wir hatten das Gefühl, dass daraufhin der Mythos vom Protestwähler reaktiviert wurde. Als wären alle Menschen, die sich damals vorstellen konnten, eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei wie die AFD zu wählen, arme, verwirrte Schäfchen. Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow Foto: Gloria Endres de Oliveira

Protestsong gegen die Faschisierung der Gesellschaft

In ihrem neuen Song fragen Tocotronic: Was wäre, wenn diese Menschen ganz genau wissen was sie tun? Und liefern im gleichen Atemzug einen Protestgesang. Bekämpfen müsse man diese Menschen, aber niemals mit Gewalt. „Wenn wir sie auf die Münder küssen, machen wir sie schneller kalt.“

Es ging uns bei der Zeile weniger um eine neutestamentarische Handreichung. Sie bezeichnet eher eine strategische Volte, die sich gegen die in solchen Fällen etwas üblich gewordene männliche Muskelpanzer-Rethorik stellt. – Dirk von Lowtzow

In dieser Popfilter-Folge erzählt Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow die Geschichte hinter „Denn sie wissen was sie tun“. Ihr könnt unseren täglichen Musikpodcast hier hören und abonnieren.