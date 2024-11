Takeover-Woche: verifiziert über echte Liebeslieder

Liebeslieder sind oft entweder super kitschig oder es geht um den ganz großen Heartbreak. Dabei gibt es in der Liebe viele Zwischentöne. Die österreichische Musikerin verifiziert macht melancholische Songs über alle möglichen Emotionen. Über Liebe schreibt sie aber besonders gern, aber nur, wenn sie echt ist. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche Songs vor, die Liebe so behandeln, wie sie eben ist: kompliziert, anstrengend und irgendwie richtig schön. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Auf der Deutsch-Pop-Welle

„Von hier an blind“ ist das zweite Album von Wir sind Helden. Das erscheint 2005, allerdings ist die Band zu diesem Zeitpunkt schon ein Name. Ihr Debütalbum „Die Reklamation“ und Songs wie „Guten Tag“ und „Denkmal“ landen in den Charts.

Mit Album Nr. 2 setzen sie den Erfolg fort, übertreffen ihn sogar und etablieren sich in der Deutsch-Pop-Welt der früher 2000er. Auch wenn sie danach keine großen Hits mehr landen können, kennen heute wahrscheinlich die meisten Millennials ihre ersten beiden Alben in- und auswendig. Sängerin Judith Holofernes ist seit jeher auch Solo-Künstlerin. Im detektor.fm–Musikpodcast Tracks & Traces stellt sie ihren Song „Der Krieg ist vorbei“ vor.

Der Song mit dem langen Titel

Der Song „Ich werde mein Leben lang üben, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst“ ist eher ein Underdog im Wir sind Helden-Katalog. Der österreichischen Musikerin und Takeover-Host verifiziert liegt er aber besonders am Herzen.

Man kann den Song so interpretieren, das eine Beziehung die ganze Zeit Arbeit ist. Zwar eine schöne Arbeit, aber Arbeit. Dieser Wille, dass man sich weiterentwickelt und dass man es gut miteinander meint. verifiziert im Popfilter-Interview Foto: Sony Music

Wie Veri den Song interpretiert und warum echte Liebe Arbeit bedeutet, hört ihr in dieser Folge vom Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.