Vom Skiffle zum Film

So he scuffled off and came back with this theme which was like daadaadadieeda…So anyway, John Barry got that and he said come around to the apartment. I went around there and he was saying should we do it this way and I said yeah but let’s put the guitar down low and crush it out. It’s been with me now for 50 years or something. I’m proud of it and I’m proud to be associated with it.

Der Musiker Vic Flick über den wichtigsten Schritt in seiner Karriere: die Arbeit am James-Bond-Titelsong. Kürzlich ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Victor Harold Flick wird 1937 in der englischen Grafschaft Surrey geboren. Ende der Fünfzigerjahre spielt er in der Bob Cort Skiffle Group, danach bei den John Barry Seven. Die Band begleitet damals häufig britische Fernsehsendungen.

Orchestermikrofone und Zigarettenpäckchen

Bandleader John Barry komponiert 1959 die Filmmusik für den Film „Beat Girl“. Schon darauf ist dieser charakteristischer Twang-Gitarrensound von Vic Flick zu hören. 1962 beauftragt die Filmgesellschaft United Artists dann den Komponisten Monty Norman, ein Thema für ihre neue Filmreihe über den englischen Spion James Bond zu schreiben. Norman schlägt eines seiner älteren Stücke vor: „Bad Sign, Good Sign“.

John Barry arrangiert es komplett um und stellt dabei die von Flick gespielte Gitarrenmelodie prominent in den Vordergrund – mit dem auffälligen schweren Sound. In einem Interview aus dem Jahr 2021 mit dem Fachmagazin Guitar Player, beschreibt Vic Flick die Bestandteile, die zu diesem spezifischen Klang führen: das Plektrum, der Vox-Verstärker, die Aufnahme mit Orchestermikrofonen und ein Zigarettenpäckchen, mit dem er Saiten und Tonabnehmer näher zusammendrückt.

Danach ist Flick noch an weiteren James-Bond-Soundtracks beteiligt, wie dem von Shirley Bassey gesungenen „Goldfinger“ und arbeitet als Studiomusiker mit dutzenden anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, darunter Nancy Sinatra und Paul McCartney. Eine ziemlich erfolgreiche Karriere, die mit einem Filmsoundtrack ihren Anfang nimmt.

