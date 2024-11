Aufwachsen und Abschottung

Nick Drake wächst in England in der Nähe von Birmingham auf. Es sind die 1950er Jahre. Sein Vater ist ein wohlhabender Ingenieur, seine Mutter ist Dichterin und Musikerin. Nick lernt bereits als Kind verschiedene Instrumente zu spielen. Er erhält Unterricht und besucht eine Privatschule.

Sehr früh ist er schon ein eher in sich gekehrter, verschlossener und schweigsamer Zeitgenosse. Die Musik hilft ihm dabei mit seiner Außenwelt zu kommunizieren. Nach der Schule beginnt er in Cambridge Literatur zu studieren. Als er einen Plattenvertrag angeboten bekommt, nimmt er sein erstes Album “Five Leaves Left” auf.

Der Erfolg bleibt jedoch aus. Zwar gibt es ein paar lobende Kritiken, doch in der Fülle der Alben die ebenfalls 1969 erscheinen, geht “Five Leaves Left” unter und verkauft sich sehr schlecht. Auch seinem zweites Album “Bryter Layter”, das er zwei Jahre später veröffentlicht, ergeht es so.

Nick stürzt in eine immer tiefere Depression, beginnt Drogen zu nehmen und schottet sich noch mehr von seiner Außenwelt ab.

Volkswagen-Werbung und die Konstruktion einer Legende

Sein drittes und letztes Album “Pink Moon” nimmt er in nur zwei Nächten auf und belässt es bei dem Arrangement, das ihm dabei zu Verfügung steht. Ein recht schnörkelloses Album also, das nur seine Stimme und seine Gitarre einfängt und hin und wieder einzelne Klaviertöne durchklingen lässt. Doch auch “Pink Moon” verkauft sich nicht. An einem Montag im November 1974 stirbt er an einer Überdosis Antidepressiva.

Erst 25 Jahre später, tauchen seine Songs in Film und Literatur auf. Ein Werbeclip von Volkswagen macht den Song “Pink Moon” in den USA über Nacht bekannt und das Internet der frühen 2000er lässt Nick Drake zu einer Legende werden. Heute gilt er als beispielsloser Klassiker der Folk und Indie Musikgeschichte.

Der Song “River Man”, der bereits auf seinem ersten Album erscheint und laut Nick das Zentrum des Albums ausmacht, ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Es geht um die Begegnung mit einer schöpferischen Kraft, verkörpert durch den “River Man”, um Sommerregen und den Wunsch sich frei zu fühlen.

