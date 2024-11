Eine Kassette, ein Mitschnitt und viele Fragen

2007 lädt ein User einem Internetforum einen Mitschnitt hoch. Zu hören ist gut eine Minute eines Songs, der in den frühen 1980ern mit einer Kassette mitgeschnitten wurde. Wahrscheinlich bei einer Sendung vom NDR2. Mehr Infos gibt es nicht. Nur die Frage: Kennt jemand den Song oder die Band dahinter?

Die Frage entwickelt sich zum größten Rätsel in der sogenannten „Lost Media Community„. Über 17 Jahre sucht das Internet nach Antworten. Auf Reddit tummeln sich mehrere zehntausend Menschen, die recherchieren und den Song, in der Hoffnung nach Antworten, auseinandernehmen. Der Moderator, der den Song damals gespielt haben soll, spielt ihn 2019 erneut und fragt, ob irgendwer ihn erkennt. Leider bleibt die Suche ohne Erfolg.

Bis vor wenigen Wochen eine Userin auf eine vielversprechende Spur stößt. In einem Zeitungsartikel erkennt sie einen Musiker aus der Norddeutschen Rock-Szene der 80er wieder. Sie schreibt ihn an und fragt nach Material seiner früheren Bands. Er schickt Demo-Aufnahmen, unter denen auch „The Most Mysterious Song on the Internet“ zu finden ist. Dahinter steckt die Kieler Band FEX.

FEX und der unbemerkte Ruhm



In den 80ern sind FEX ein kleine New-Wave-Band. Sie gewinnen einen Talent-Wettbewerb und laufen im Radio. Da entsteht auch der Mitschnitt. Darüber hinaus bleibt ihnen der Durchbruch aber verwehrt.

Dass die Musiker über Jahre das Internet beschäftigen, kriegt niemand von FEX mit. Ganz anders sieht das jetzt aus. Vom Interesse überrascht, treffen sich die Musiker zum ersten Mal seit knapp 40 Jahren wieder. Sie spielen eine Akustik-Version des Songs und planen nun, ihre Demo-Kassette noch einmal aufzunehmen.

FEX sind damit vielleicht eine der bekanntesten Bands, die nie jemand kannte. Alles nur, weil ein Teenager ihren Song mitschneidet. Was eine Kassette alles noch auslösen kann in einer Zeit, in der Musik fast nur noch digital stattfindet und wenn überhaupt nur noch Vinyl eine Rolle spielt.

Die ganze Geschichte hört ihr in der heutigen Folge vom Popfilter. Wenn euch das gefällt, abonniert den Podcast doch gern hier.