Happy Birthday „1989“!

Heute feiern wir Geburtstag. Aber nicht den von Taylor Swift, sondern ihres Albums „1989“. Das erscheint auf den Tag genau heute vor zehn Jahren. Zeit, um noch mal auf diese prägenden Abschnitt in ihrer Karriere zu schauen, denn mit „1989“ kommen viele Veränderungen – für Taylor selbst, aber auch für ihre Musik.

Haters gonna hate

Taylor Swift ist auch vor ihrem Album „1989“ keine Unbekanntheit. Sie füllt bereits Arenen und verkauft Millionen Tonträger. Trotzdem ist das Album eine Art Wendepunkt in ihrer Karriere. „1989“ ist ihr erstes richtiges Pop Album. Statt Countryeinflüssen und Singer-Songwriter Songs gibt es nun Pop-Sounds mit Synthie Beats.

Das funktioniert gut, denn spätestens nach der Veröffentlichung von „Shake It Off“ sind alle Augen auf sie gerichtet. Von da an wird die damals 24 Jährige immer erfolgreicher. Ihr Mega Erfolg hält auch zehn Jahre später immer noch an.

Mittlerweile brauchen wir nicht mehr darüber reden, wer Taylor Swift eigentlich ist. An dieser Frau kommt kommt keiner vorbei. Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit und bewegt Menschenmassen wie kein anderer.

Welche Rolle ihre Album „1989“ dabei spielt, erfahrt ihr im Popfilter, unseren täglichen Musikpodcast. Den könnt ihr hier hören und abonnieren.