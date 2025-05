Ein Vierteljahrhundert Immergut

Anbaden in der Mecklenburgischen Seenplatte, Kicken auf dem Festival-Turnier und mit dem gemütlichen Pendelzug wieder aufs Gelände cruisen, wo sich auf Zelt- und Waldbühne angesagte Indiebands und upcoming Newcomer die Klinke in die Hand geben. So ungefähr kann man sich das ultra-symphatische Immergut Festival in Neustrelitz vorstellen, das traditionell immer Ende Mai die Festivalsaison einläutet. Und das nun schon seit 25 Jahren.

Ein Vierteljahrhundert Immergut Festival. Für uns Grund genug, mit den Menschen zu sprechen, die dieses Festival größtenteils ehrenamtlich auf die Beine stellen. Wir haben uns deswegen Charlotte Brehe und Christian Sepp vom Immergut-Orgateam geschnappt und mit den beiden gesprochen: über 25 Jahre Immergut, über Popkultur im ländlichen Raum und darüber, wie man als kleines Indie-Festival in dieser für viele Kulturinstitutionen wirtschaftlich schwierigen Zeit überhaupt überleben kann.

„Es geht um eine politische Anerkennung, die wir als Festival brauchen und um eine Zusicherung von Geldern für den Kulturbetrieb, ohne die das einfach nicht funktionieren kann.“ – Charlotte Brehe vom Immergut Festival

Wir verlosen Tickets

Wir verlosen 4×2 Tickets für das Festival. Schreibt uns eine Mail mit eurem Vor-und Zunamen sowie dem eurer Begleitung an verlosung@detektor.fm! Betreff: Immergut. Einsendeschluss ist Samstag, der 24. Mai.