Gartenradio | Gärten ohne Aufwand

De Tuinen van Appeltern

„Warst Du schon mal in Appeltern?“ Auch, wer diese Frage Gartenliebhabern stellt, erntet oft nur Kopfschütteln. Ich gestehe, ich kannte die Gärten vorher auch nicht, aber erfreulicherweise ist es ja nie zu spät für neue Erfahrungen. Rund 200 Glücks-Gärten hat Ben van Ooijen in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten angelegt, gepflegt und immer wieder verändert. „Pflegeleicht sollen Gärten heute vor allen Dingen sein.“ erzählt er beim Flanieren durch seine Schaugärten. „Das ist auch gar kein Problem“ versichert der Garten-Profi. Denn mit der Wahl der richtigen Pflanzen und einer vorausschauenden Planung, kann sich jeder den eigenen Garten (oder Balkon) so gestalten, dass er nicht nur wenig Arbeit, sondern vor allem glücklich macht.

Vier Regeln für das Gartenglück

Ben van Ooijen hat vier Regeln formuliert, mit denen jeder nach seinen Fasson grünes Glück erleben kann – egal, ob der Garten modern, bäuerlich, asiatisch, minimalistisch oder futuristisch wirken soll. Es sind Regeln ohne erhobenen Zeigefinger, die genügend Spielraum für die eigene Fantasie lassen. Wahrscheinlich arbeiten auch andere Gartenplaner nach solchen Regeln, aber das Besondere in Appeltern ist, dass man das Gartenglück beim Stöbern, beim Riechen, Anfassen, Sitzen und Sein ausprobieren und erspüren kann.

Vorbeischauen in den Gärten des Glücks

Wer die Glücks-Gärten von Appeltern einmal erleben möchte, sollte Zeit mitbringen, denn es sitzt sich ganz ausgezeichnet auf den Sitzsäcken im Strandgarten, auf den Bänken an den zahlreichen Wasserbecken oder auch in den Cafe’s, in denen meine Empfehlung ein typisch niederländischer Tosti mit Schinken, Käse und Ketchup wäre. De Tuinen van Appeltern – Geöffnet vom 1. März bis 30. November 2021

Welches die vier Gartenglücksregeln sind, warum Ben van Ooijen nicht DJ geblieben, sondern Glücks-Garten-Designer geworden ist, und wie die Gärten auf Besucher wirken können – darüber spricht in dieser Folge Heike Sicconi mit Ben van Ooijen.