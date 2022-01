Was läuft heute? | The Tender Bar, Space Jam: A New Legacy, Patti Smith: Poesie und Punk

The Tender Bar

Wo könnte man am besten das Handwerkszeug lernen, das es für eine erfolgreiche Karriere als Schriftsteller braucht? Natürlich in der Kneipe. Als der junge J.R. mit seiner alleinerziehenden Mutter in das baufällige Haus des Großvaters zieht, wird die Bar seines Onkels Charlie zu seinem zweiten Wohnzimmer. Hier lehren ihn die bunten Gäste und sein Onkel alles, was es für einen angehenden Schriftsteller braucht. Onkel Charlie wird in „The Tender Bar“ gespielt von Ben Affleck und Regie hat in der Romanverfilmung George Clooney übernommen. Sehen könnt ihr das Drama jetzt bei Amazon Prime Video.

Space Jam: A new Legacy

Michael Jordan, die Looney Tunes und Basketball. „Space Jam“ brachte vieles, was Kinder in den 90ern cool fanden, zusammen. Jetzt gibt’s die Fortsetzung und diesmal muss Basketball-Star LeBron James seinen Sohn aus den Fängen einer künstlichen Intelligenz befreien. Natürlich geht das nur mit einem Basketballspiel und natürlich müssen Bugs Bunny und Co. ihm dabei helfen. „Space Jam: A New Legacy“ läuft bei Sky Ticket.

Patti Smith: Poesie und Punk

Eigentlich wollte Patti Smith Lyrikerin sein und bis heute versteht sie sich als Schriftstellerin. Als sie in den 70ern aber ihre Texte mit Rock kombinierte und auf der Bühne ihr ungewöhnliches Talent unter Beweis stellte, war die „Godmother of Punk“ geboren. Im Zuge ihres 75. Geburtstags zeigt Arte die Doku „Patti Smith: Poesie und Punk“ über das Leben und Schaffen der Künstlerin.

Was läuft heute?

