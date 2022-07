Das Forschungsquartett | Zukunft mit Mikroelektronik

Das Forschungsquartett – dieses Mal in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration – IZM



Nur was für Technik-Freaks?

Wer schon einmal versucht hat, einen Laptop oder ein Smartphone zu reparieren, der hat einen Blick in die Welt der Mikroelektronik geworfen. Auf den Chips, auch Integrated Circles genannt, die in solchen Geräten verbaut sind, befinden sich Stromkreise mit Millionen von unvorstellbar kleinen Schaltern und Drähten. Schnellere und bessere Mikrochips sorgen für schnellere Handys und auch dafür, das etwa Autos ganz alleine fahren. Aber Mikroelektronik ist nicht nur etwas für Technikbegeisterte, sondern wird mittlerweile in ganz verschiedenen Bereichen genutzt. Ein Beispiel dafür sind implantierte Defibrillatoren oder Herzschrittmacher: Mikrochips machen ein Monitoring der Herzaktivität und die Steuerung des Herzschrittmachers möglich – ganz einfach vom Computer des Arztes oder der Ärztin.

Wenn Sie einen Herzstillstand haben, brauchen Sie ja diesen Stromschlag. Schon seit einigen Jahren können Sie die Defibrillatoren implantieren. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, solche komplexen Vorgänge im Körper „auf Vorrat“ zu haben. Dr. Michael Töpper, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM Foto: MIKA Fotografie Berlin / Fraunhofer Institut

Klimaschonend oder Ressourcenfresser?

Auch in Bezug auf den Klimawandel ist Mikroelektronik nicht mehr wegzudenken. So sind Mikrochips etwa in Sensoren verbaut, die die Luftqualität überwachen. Gleichzeitig aber verbraucht diese Elektronik selbst Ressourcen. Um dem entgegenzuwirken, wird auch bei der Mikroelektronik mehr und mehr auf nachhaltige Energien geachtet. Außerdem sorgt die Weiterentwicklung der Technik dafür, dass die Geräte selbst nachhaltiger werden. Leistungsfähigere Chips machen etwa unsere Smartphones nicht nur schneller, sondern lassen auch die Akkus länger leben, weshalb die Geräte seltener am Stromnetz geladen werden müssen.

Sie sehen ja selber am Smartphone, wie lange so ein Akku inzwischen hält. Und das passiert, in dem man die Mikroelektronik weiter miniaturisiert. Weil eine Grundregel ist: Umso kleiner der sogenannte Knoten eines Integrated Circle ist, umso sparsamer agiert er dann auch im Betrieb. Dr. Michael Töpper

Was genau ist Mikroelektronik und wieso ist sie aus unserer Zukunft nicht wegzudenken? Darüber hat detektor.fm-Redakteurin Lina Kordes mit Dr. Michael Töpper vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration gesprochen.