Barbarian

In dem Horror-Film „Barbarian“ geht es um eine Frau, die für ein Vorstellungsgespräch in eine andere Stadt reist. Dort mietet sie ein Haus als Unterkunft an. Dort angekommen merkt sie, dass sie nicht alleine ist. Anscheinend wurde das Haus doppelt gebucht. In der ersten Nacht passieren seltsame Dinge.