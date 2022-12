Was läuft heute? | Barbarian, Rabiat: Cana-Business, Terra X: Die letzten Stunden der Dinosaurier

Barbarian

In dem Horror-Film „Barbarian“ geht es um eine Frau, die für ein Vorstellungsgespräch in eine andere Stadt reist. Sie mietet ein Haus als Unterkunft an. Dort angekommen merkt sie, dass sie nicht alleine ist. Anscheinend wurde das Haus doppelt gebucht. In der ersten Nacht passieren seltsame Dinge. „Barbarian“ könnt ihr jetzt bei Disney+ streamen.

Rabiat: Cana-Business, Gras wird legal — Wer macht das große Geld?

In der Reportage „Rabiat: Cana-Business, Gras wird legal — Wer macht das große Geld?“ geht es darum, wer nach der Cannabis-Legalisierung großes Geld mit dem grünen Kraut machen wird. Es gibt schon einige große Firmen, die in den Startlöchern stehen und die Produktion hochfahren werden, sobald die Legalisierung abgeschlossen ist. Unter den Investoren finden sich auch prominente Namen wie Mario Götze und Klaas Heufer-Umlauf. Die Rabiat-Doku „Cana-Business, Gras wird legal – Wer macht das große Geld?“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Terra X: Die letzten Stunden der Dinosaurier

In der Dokumentation „Terra X: Die letzten Stunden der Dinosaurier“ geht es um einen Fossil-Fund, der die These bestätigt, dass die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren durch einen Asteroiden-Einschlag ausgestorben sind. Aber nicht nur das: Der Fund liefert auch Einblicke in die letzten Stunden der Dinosaurier. Wenn ihr wissen wollt, wie ein einziger Fossil-Fund die Wissenschaft auf den Kopf stellt, könnt ihr euch die Doku „Terra X: Die letzten Stunden der Dinosaurier“ jetzt in der ZDF-Mediathek ansehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.