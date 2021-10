detektor.fm unterstützen!

Wir arbeiten als Macherinnen und Macher an der Zukunft von Radio und Podcasts. Wir testen neue Dinge aus, nutzen die Vorteile der Digitalisierung und erhalten dabei journalistische Qualitätsstandards aufrecht.

Wenn ihr dabei mithelfen wollt, eine mutige und unabhängige Alternative in der deutschen Radio- und Podcastlandschaft dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann unterstützt uns doch!

Klassische Radio-Werbe-Blöcke im Livestream sind für uns seit 2009 keine Option. Gleichzeitig leben wir von unserer täglichen Arbeit für das Podcast-Radio und benötigen deshalb auch Werbekunden. Die konkreten Möglichkeiten und Grenzen von Werbung in Podcasts beschreiben wir in unserem Redaktionskodex bei „Idee“.

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung! Das fängt bereits bei ideeller Unterstützung in sozialen Netzwerken an. Folgt uns doch gern bei Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn euch detektor.fm gefällt, empfehlt uns bitte weiter! Denn das ist eine der einfachsten Formen, uns zu unterstützen.

Auf dieser Seite fassen wir verschiedene Möglichkeiten zusammen, wie ihr uns helfen könnt. Ihr könnt uns beispielsweise regelmäßig über Steady unterstützen, Geld direkt auf unser Konto überweisen, uns Geld per Paypal zukommen lassen, Amazon-Einkäufe über unsere Seite starten oder unseren Player in eure eigene Webseite einbauen.

Regelmäßig mit Steady unterstützen

Über die Plattform Steady kann man uns leicht regelmäßig unterstützen. Wählt einfach aus den drei Möglichkeiten („Einfach unterstützen“, „Alternative Rundfunkgebühr“ oder „Gönner“) aus. Damit helft ihr uns das Podcast-Radio detektor.fm dauerhaft weiterzuentwickeln. Außerdem gibt es für die Zahlungen einen Beleg.

[borlabs-cookie id=“steady“ type=“content-blocker“]







[/borlabs-cookie]

Geld überweisen und Danke sagen

Ihr habt auch die Möglichkeit, uns direkt Geld zu überweisen. Die Höhe der Summe bestimmt natürlich ihr! Mit dem Geld können wir die Qualität von detektor.fm weiter ausbauen.

Unterstützung per Überweisung Sie können Geld auf folgendes Konto überweisen:

BEBE Medien GmbH

Sparkasse Leipzig

IBAN: DE88860555921100801088

BIC: WELADE8LXXX

Unterstützung via Paypal Regelmäßig unterstützen Ja, ich unterstütze detektor.fm und möchte von nun an per PayPal zahlen. 5,— € pro Monat

50,— € pro Jahr Einmalig unterstützen Ja, ich unterstütze detektor.fm und möchte jetzt per PayPal einmalig zahlen. 10 € 50 € 100 € Anderer Betrag

Die Unterstützungszahlungen werden über den Payment-Anbieter PayPal abgewickelt und sind für euch mit keinerlei weiteren Kosten verbunden. Bei PayPal habt ihr die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten die am besten geeignete zu wählen. Empfänger ist die BEBE Medien GmbH, der Betreiber des Podcast-Radio detektor.fm. Solltet ihr weitere Fragen haben, so könnt ihr uns gern unter Kontakt schreiben.

Datenschutz

Je nachdem, wie ihr uns unterstützt, werden verschiedene Daten vom jeweiligen Zahlungsanbieter gespeichert. Ausführliche Informationen dazu findet ihr in unserer Datenschutzerklärung und in den Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbietern (u.a. PayPal oder Steady).

Unterstützen bei Amazon-Käufen

Solltet ihr Produkte bei Amazon bestellen, könnt ihr uns ebenfalls sehr leicht helfen. Denn Amazon zahlt pro Produkt fünf bis zehn Prozent Provision an den Vermittler. Kauft man direkt bei Amazon bleibt das Geld im Konzern. Kauft ihr über unsere Seite (Beispiel: aus dem Player oder aus dem Bereich Playlisten mit dem Einkaufswagen-Symbol) oder diesen Link, dann gehen fünf bis zehn Prozent auf unser Konto.

Welches Produkt ihr am Ende bei Amazon kauft, ist übrigens vollkommen egal, sei es ein mp3-Download, eine Vinyl-Platte oder eine Waschmaschine.

Für die bisherige Unterstützung von detektor.fm bedanken wir uns herzlich bei:

Dem „Tapetenwerk“, Christian Förster, Micheál Ó hArrachtáin, Johannes Rothe, Marcel Kronenberg, Winfried Markert, Manfred Sturm, Jean-Marc Heukemes, Carsten Grimm, André Lademan, Thomas Hofmaier, Thomas Abraham, Johannes Marstaller, René Knecht, Ralf Schuster, Carsten Weyer, Nils Neubauer, Sascha Hissler, Klaus Eisentraut, Silvia Fischer, Stephan Braun, Dirk Schmidt, Manuel Wenk, Hubert Hesse, Marcus Krejpowicz, Martin Grohmann, Michael Christoffers, Dominik Bruns, Alexander Schulz, Klaus Mochalski, Marius Serwuschok, Daniel Sommer, Julia D., Torsten Feig, Dominic Dives, Hannes Schindler, Tobias F., Manuel E., Hanne Nuss, Philipp Ebert, Mathias Unrau, Sebastian L., Dominik S., Dirk Hübner, Christian Friedmann, Andreas P., Sascha W., Hans Döhle, Alexandra V., Valentin Bachem, Philipp Müller, Tilman Kootz, Eric b., Radostina Radulova, Clarissa Herzog, Stefan Sandig, Björn Schütt-Alpen, Marko Hehl, Steffen H., Sebastian G., Alexander B., Klaus Mochalski, Moritz Grumbach, Sonja Grulke, Jürgen Ilchmann. Jeanette M., Tim Natzschka, Michael Ablass, Robert Arnold, Jochen Bauch, Martina K., Joachim und Gabriele Dresdner, Kurt N., Hendrik S., Morris M., Sebastian Riehm, Jörg Hentschel, Markus M., Torsten Henze, Dirk Meier, Christina Kruse, Christian K., Frederic A., Phillip Ihmor, Hannh L., Julia Zisgen, Bernard Teske, André Lademann, Dagny R., Bejamin W., Oliver Koschmieder, Carsten Dieckmann, Pepe, Frank Holm, Tillmann B., Andreas B., Micha F., Florian Bischof, Robert R., Sascha Glathe, SENF Digital Marketing, Jan-Hendrik Senf, Constanze Hüther, Digitalagentur Medienfreunde, Tobias S., Dieter S., Michael M., Lukas, Thomas und Claudia, Sebastian B., Maik W., Hanjorg B., Wotzka, Lucas und Sylveste­r, Hanjörg B., LieferMaus.de, Daniel B., Matthias B., Jörg S., Jutta W., Thomas Sch., Nina H., Lars. H., Sitta Kongress- und Eventmanagement GmbH, Michael M., Thomas W., Sylvia F., Michael F., Jonathan K., Rico W., Djiego J., Thomas N., Wolfram D., Benedikt K., Antje Z., Ryan B., Tom W., Steffen H., Hendrik Sch., Mario H., Sarah M.-W., Sebastian H., Christine Sch., Hendrik A., Kerstin Heimberg., Sebastian K., Anja M., Norman W., Tillmann B., Fabian H., Benedikt K., Carolin W., Frank S., Hendrik K., Josephine H., Karolin D., Karsten W., Marie L., Markus G., Martina L., Neil H., Nora I., Stefan E., Thomas H., Thomas S. Tobias K., Torsten H., d21 Berlin, Bernd V., Natalia S., Uwe S., Dirk Z., Nicole & Marcus D., Martin W., Sören P., Michael H., Claudia L., Michael Schulze, Matthias J., Andreas Chmielewski., Michael S., Björn Schneider, Marc D., Birgit G., Peter B., Daniel H., Maria Reimer, Nick M., Denis Seidel, Stefan S., Christoph S., Sabine S., Jens L., Eric und Juliane L., Cedric Ehrhardt, Steven E., Rüdiger F., Stehan P., Dominik S., Steffen Wöll, Ulrike P., Oliver Suckow, Michelle R., Melanie Sch., Carolin R., Mathias T., Nathanael P., Marie S., Markus B., Jan W., Mario K., Caterina P., Antje Schuster, Bastian W., Judith F., Nils Hoffmann, Hannes R., Angelika Kell, Anne Weber, Michael A., Bojan S., Sven R., Wolfgang R.

Und bei Henner Jan L., Stefan Schubarth, Reimund Klemm, Uwe H. und Stefan S., Christian Bock, Johannes Krause, Oliver B., Joachim L., Nadine W. für ihre monatlichen „alternativen Rundfunkgebühren“.

Unterstützen mit dem Player

Unterstützt das Podcast-Radio detektor.fm durch die Einbindung des Players. Folgendes Banner könnt ihr in eure eigene Webseite oder in euren Blog einbauen. Beim Klick darauf öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem detektor.fm-Player. Dafür müsst ihr lediglich den Embed-Code über Copy & Paste in eure Webseite integrieren.

<iframe width="100%" height="85" scrolling="no" frameborder="no" src="https://detektor.fm/external/embed/"></iframe>