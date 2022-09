Central Park

In der Animationsserie „Central Park“ geht es um die Familie Tillerman, die im Central Park wohnt und ihn vor der Hotelerbin Bitsy schützen will. Sie will den Park mit profitablen Eigentumswohnungen zupflastern. In der dritten Staffel kommt Paiges Schwester Abby dazu, die Karriere als Schauspielerin in New York machen will.