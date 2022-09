Was läuft heute? | Cobra Kai, Central Park, Flight / Risk

Cobra Kai — Staffel 5

Die Serie „Cobra Kai“ setzt die Karate-Kid-Filme aus den 80er Jahren fort und fängt ca. 30 Jahre später an. Mittlerweile gibt es schon die fünfte Staffel der Serie. Jetzt gibt es einen neuen Bösewicht, der das Cobra Kai zu einem Karate-Imperium ausbauen will. Überall soll nur noch sein Karate gekämpft werden, bei dem man keine Gnade zeigt. Doch Daniel LaRusso will ihn mithilfe eines Miyagi-Do-Sensei in die Schranken weisen. Ihr könnt die fünfte Staffel „Cobra Kai“ jetzt bei Netflix sehen.

Central Park — Staffel 3

„Central Park“ ist nicht nur eine Animationsserie, sondern gleichzeitig auch Musical und Comedyserie. Es geht es um die Familie Tillerman, die im Central Park wohnt und ihren Park vor der Hotelerbin Bitsy schützen will. Sie will dort alles mit profitablen Eigentumswohnungen zupflastern. In der neuen Staffel gibt es außerdem eine neue Protagonistin. Paiges Schwester Abby kommt nach New York, um ihre Karriere als Schauspielerin voranzutreiben. Ihr könnt die dritte Staffel „Central Park“ jetzt bei Apple TV+ streamen.

Flight / Risk

2018 und 2019 sind zwei Boeing 737 Max Maschinen innerhalb von fünf Monaten abgestürzt. In der Dokumentation „Flight / Risk“ spricht Dominic Gates mit Angehörigen der Opfer und mit Whistleblowern, die Boeing vorwerfen fahrlässig gehandelt zu haben. Dominic Gates ist Luftraum-Reporter bei der Seattle Times und wurde für seine Recherchen zu den Boeing 737 Max Abstürzen mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet. Die Dokumentation „Flight / Risk“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.