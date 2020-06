Maleficent 2 – Mächte der Finsternis

Die dunkle Fee aus Dornröschen, Maleficent bekommt ihren zweiten eigenen Film. Ziehtochter Aurora, also Dornröschen, will ihren Jugendfreund Philip heiraten, womit Maleficent so gar nicht einverstanden ist. Ab sofort bei Disney+.