Was läuft heute? | Das Grab im Wald, Maleficent 2, Da 5 Bloods

Das Grab im Wald

Mit düsteren Mystery-Serien ist Netflix in den letzten Jahren gut gefahren – kein Wunder, dass nun die nächste Produktion aus diesem Genre startet. Die neue Serie „Das Grab im Wald“ ist an den gleichnamigen Erfolgsroman von Harlan Coben angelehnt. Im Jahr 1994 verschwinden vier Jugendliche bei einem Camping-Ausflug im Wald. Nur zwei von ihnen werden später tot aufgefunden. Auch im Jahr 2019 stellt sich die Frage: Sind sie vielleicht noch am Leben? Sechs Folgen von „Das Grab im Wald“ sind ab heute bei Netflix verfügbar.

Maleficent 2

Auch Disney gibt sich düster. Die dunkle Fee aus Dornröschen, Maleficent (Angelina Jolie), bekommt ihren zweiten eigenen Film. Ziehtochter Aurora, also Dornröschen, will ihren Jugendfreund Philip heiraten, womit Maleficent so gar nicht einverstanden ist. „Maleficent 2 – Mächte der Finsternis“ ist ein bildgewaltiger Action-Blockbuster – und mit einer Altersfreigabe von 12 Jahren kein wirklicher Kinderfilm mehr. Ab heute verfügbar bei Disney+.

Da 5 Bloods

Netflix mausert sich seit längerem zum ernsthaften Hollywood-Konkurrenten – und traut sich deshalb auch immer wieder an härteren Stoff ran. Im Kriegsdrama „Da 5 Bloods“ von Oscar-Preisträger Spike Lee kehren vier afroamerikanische Veteranen nach Vietnam zurück. Sie wollen die Überreste ihres früheren Gruppenführers finden – und einen verschollenen Schatz. Den Film seht ihr ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

