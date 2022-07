Bob’s Burgers – Der Film

In „Bob’s Burgers – Der Film“ läuft der Burger Laden der Familie Belcher noch immer nicht so richtig rund. Dazu erscheint auch noch ein mysteriöses Loch vor dem Laden der Familie. Bob und Linda versuchen den Laden irgendwie am Laufen zu halten, während ihre Kinder herausfinden, was es mit dem Loch auf sich hat.