Was läuft heute? | Das Rätsel um D.B. Cooper, Bob’s Burgers – Der Film, Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum

Das Rätsel um D.B. Cooper

Die Mini-Dokuserie „Das Rätsel um D.B. Cooper“ erzählt die Geschichte einer Flugzeugentführung aus dem Jahr 1971. Der Kidnapper ist mit einem Fallschirm und 200.000 Dollar Lösegeld aus dem Flugzeug gesprungen und wurde bis heute nicht gefunden. Das FBI hat den Fall mittlerweile aufgegeben, aber Hobby-Detektive sind immer noch auf der Suche nach dem Täter. Ihr könnt „Das Rätsel um D. B. Cooper“ jetzt bei Netflix streamen.

Bob’s Burgers – Der Film

In „Bob’s Burgers – Der Film“ läuft der Burger Laden der Familie Belcher noch immer nicht so richtig rund. Dazu kommt jetzt auch noch ein riesiges, mysteriöses Loch, das sich vor dem Laden der Familie auftut. In dem ganzen Trubel kämpfen die Eltern Bob und Linda darum, den Laden irgendwie am Laufen zu halten, während ihre Kinder herauszufinden versuchen, was es mit dem Loch auf sich hat. Ihr könnt „Bob’s Burgers – Der Film“ jetzt auf Disney+ schauen.

Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum

In dem Film „Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum“ spielt Giovanni Ribisi einen Mann, der sich als Börsenmakler auf illegale Geschäfte einlässt. Eigentlich will er nur erfolgreich sein, um seinen Vater stolz zu machen. Nachdem er sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen verstrickt, wird der Weg heraus immer schwieriger. Ihr könnt „Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum“ jetzt auf Prime Video sehen.

