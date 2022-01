Blutige Anfänger – Staffel 3

In der ZDF-Serie „Blutige Anfänger“ geht es um frisch gebackene Ermittler und Ermittlerinnen, die nach ihrem Abschluss an der Polizeifachhochschule Halle ihre ersten Fälle lösen müssen. In der dritten Staffel haben sie nun schon einiges an Erfahrung gesammelt.