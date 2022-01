Was läuft heute? | Eternals, Jesus Rolls, Blutige Anfänger

Eternals

Die Eternals sind die neuen Superhelden im Marvel Cinematic Universe. Sie sind schon seit Tausenden Jahren auf der Erde. Immer dann, wenn die Deviants die Menschheit bedrohen, vereinen sie ihre Kräfte, um die Menschheit zu beschützen. Gespielt werden die Eternals unter anderem von Angelina Jolie und „Game of Thrones“-Star Kit Harington. Nachdem der neue Marvel Film schon erfolgreich im Kino gelaufen ist, gibt es ihn jetzt auch bei Disney Plus.

Jesus Rolls

Kaum wird Jesus Quintana aus dem Knast entlassen, begibt er sich direkt mit seinem besten Kumpel Petey auf einen Roadtrip voller Absurditäten. Wem der Name Jesus Quintana bekannt vorkommt, hat wahrscheinlich den Klassiker „The Big Lebowski“ gesehen. „Jesus Rolls“ ist ein Spin-Off der Komödie, in der Jesus Quintana im Mittelpunkt steht, nachdem er in „The Big Lebowski“ neben „dem Dude“ nur als Sidekick zu sehen war. „Jesus Rolls“ ist auf Sky Ticket zu sehen.

Blutige Anfänger – Staffel 3

Die ZDF-Serie „Blutige Anfänger“ erzählt die Geschichte von jungen Absolventen und Absolventinnen der Polizeiakademie Halle und ihren ersten Fällen. Nachdem die frisch gebackenen Ermittlerinnen und Ermittler ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben, bekommt das Team eine neue Ausbilderin, über die sich nicht alle freuen. Die dritte Staffel von „Blutige Anfänger“ ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Was läuft heute?

