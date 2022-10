The School for Good and Evil

An der „School for Good and Evil“ werden Helden und Bösewichte ausbildet. Die besten Freundinnen Sophie und Agatha kommen an die Schule, doch werden dort voneinander getrennt. Erst wollen sie dafür sorgen, dass Sophie auch an die Schule des Guten kommt, doch dann findet sie Gefallen am Leben als Bösewicht.