Was läuft heute? | Gangs of London, The School for Good and Evil, Damages – Im Netz der Macht

Gangs of London — Staffel 2

In der zweiten Staffel „Gangs of London“ sorgt ein Machtvakuum unter den Londoner Gangs für Anarchie. Investoren wollen das Machtvakuum ausnutzen und stellen sich hinter den Heroinbaron Asif Afridi. Zusammen mit dem Bandenführer Koba wollen sie zur neuen Führungsmacht in London werden. Doch die anderen Bandenchefs wollen nicht einfach dabei zugucken und ihre Chance nutzen, sich selber an die Spitze der Londoner Gangs zu stellen. Ihr könnt die zweite Staffel „Gangs of London“ jetzt bei WOW sehen.

The School for Good and Evil

In dem Film „The School for Good and Evil“ geht es um eine Schule, die Helden und Bösewichte ausbildet, die spannende Abenteuer erleben werden. Die beiden besten Freundinnen Sophie und Agatha haben das Glück, eine Ausbildung an der Schule genießen zu dürfen. Doch sie werden voneinander getrennt. Sophie kommt in die Klasse des Bösen und Agatha in die Klasse des Guten. Erst wollen sie dafür sorgen, dass Sophie auch an die Schule des Guten kommt, doch dann findet sie langsam Gefallen am Leben als Bösewicht. Ihr könnt „The School for Good and Evil“ jetzt auf Netflix schauen.

Damages – Im Netz der Macht

In der Serie „Damages – Im Netz der Macht“ geht es um die Anwältin Patty Hewes. Mit einer Sammelklage knöpft sie sich den reichsten und einflussreichsten Konzernbosse des Landes vor. Allerdings nicht ohne Konsequenzen. Kurz darauf wird ihre Kanzlei in einen mysteriösen Mordfall verwickelt. Hewes vermutet, dass Frobisher etwas damit zu tun haben könnte. Alle Staffeln von „Damages – Im Netz der Macht“ gibt es jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.