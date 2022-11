Manifest

In der Serie „Manifest“ geht es um einen Flug, der nach Turbulenzen fünf Jahre in der Zukunft landet. In der vierten Staffel der Serie versuchen die Passagiere immer noch herauszufinden, was an jenem Tag vor sich gegangen ist. Durch einen neuen Fund wird alles, was sie bisher geglaubt haben zu wissen, infrage gestellt.