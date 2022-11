Was läuft heute? | Gefährliche Liebschaften, Displaced, Manifest

Gefährliche Liebschaften

Die neue Serie „Gefährliche Liebschaften“ spielt im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Es geht um ein Paar, das in den Pariser Slums wohnt. Mit Lügen, Intrigen und Verführung gelangen sie sich an die Spitze des französischen Adels. Die Serie basiert auf Laclos‘ gleichnamigen Roman. Wenn ihr die Neuinterpretation als Serie sehen wollt, könnt ihr „Gefährliche Liebschaften“ jetzt bei Lionsgate Plus schauen.

Displaced – verschoben, verdrängt, vertrieben

In der Dokumentation „Displaced – verschoben, verdrängt, vertrieben“ verarbeitet die deutsch-jüdische Regisseurin Sharon Ryba-Kahn ihre Familiengeschichte. Sie gehört zur dritten Generation von Shoah-Überlebenden. Dabei stellt sie für sich fest, dass das Vergessen ein Privileg der Tätergesellschaft ist. Ihr könnt „Displaced – verschoben, verdrängt, vertrieben“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Manifest – Staffel 4

In der Serie „Manifest“ geht es um einen Flug, der nach Turbulenzen fünf Jahre in der Zukunft landet. In der vierten und letzten Staffel der Serie versuchen die Passagiere immer noch herauszufinden, was an jenem Tag vor sich gegangen ist. Durch einen neuen Fund wird alles, was sie bisher geglaubt haben zu wissen, infrage gestellt. Ihr könnt „Manifest“ jetzt auf Netflix sehen.

