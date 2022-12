Der Scheich

In der ersten deutschen Serie des neuen Streaming-Anbieters Paramount+ wird die Geschichte von Ringo erzählt. Ringo gilt in seiner Gemeinde eher als Dussel und hat hohe Schulden. Um Geld zu beschaffen, gibt er sich als Scheich aus und will so Investoren und andere große Geldgeber um ihre Kohle betrügen.