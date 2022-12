Was läuft heute? | Glass Onion: A Knives Out Mystery, Die Gangster Gang, Der Scheich

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Im Nachfolger des erfolgreichen Krimis „Knives Out“ ermittelt Schauspieler Daniel Craig erneut als der Meisterdetektiv Benoit Blanc. Diesmal verschlägt es ihn auf die private Insel eines Billionärs, der ein Krimi-Dinner der etwas anderen Art geplant hat. Neben Daniel Craig hat Drehbuchautor und Regisseur Rian Johnson wieder einen großartigen Cast zusammentrommeln können. Darunter unter anderem Edward Norton, Kate Hudson und Dave Bautista. „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ gibt es auf Netflix.

Die Gangster Gang

Im Animationsfilm „Die Gangster Gang“ macht sich eine Gaunertruppe von Tieren auf, um ihren Ruf als „Bad Guys“ aufzupäppeln. Mit einem einzigartigen Animationsstil und Filmen wie „Ocean’s 11“ als Vorbild wird versucht, sowohl Jung als auch Alt zu unterhalten. In Deutschland sind unter anderem die Stimmen von Kurt Krömer, Max Giermann und Sebastian Bezzel zu hören. „Die Gangster Gang“ gibt es auf WOW.

Der Scheich

Der Streaminganbieter Paramount+ läuft gerade mal zwei Wochen in Deutschland und schon gibt es die erste deutsche Serienproduktion im Angebot. „Der Scheich“ erzählt die Geschichte von Ringo. Ringo gilt in seiner Gemeinde eher als Dussel und hat hohe Schulden. Um Geld zu beschaffen, gibt er sich als Scheich aus und will so Investoren und andere große Geldgeber um ihre Kohle betrügen. „Der Scheich“ gibt es auf Paramount+.

Was läuft heute?

