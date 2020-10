I May Destroy You

Drogen, Alkohol und Sex sollen Arabella helfen sich selbst zu finden. Denkt sie zumindest. Eigentlich lenkt sie sich damit in erster Linie ab. Die Trennung von ihrem Freund und ihre wackelige Karriere machen ihr ganz schön zu schaffen. Eines Tages wacht sie verletzt auf und kann sich nicht mehr erinnern, warum. I May Destroy You startet heute mit 19 Episoden auf Sky Ticket.