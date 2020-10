Was läuft heute? | I May Destroy You, Honeckers unheimlicher Plan, Unsolved Mysteries

I May Destroy You

Arabella läuft davon. Vor ihrer Trennung, ihrer Karriere und sich selbst. Dabei stürzt sie sich in nächtelange Clubnächte und ungehemmten Drogen-, Alkohol- und Sexkonsum. Bis sie mit einer Platzwunde an der Stirn aufwacht und sich fragt: Was ist passiert? Nach und nach holen sie die Erinnerungen wieder ein. Schnell wird klar: Sie braucht professionelle Hilfe. Wie es mit ihr weitergeht seht ihr ab heute auf Sky Ticket.

Honeckers unheimlicher Plan

Wie weit ging die Überwachung in der DDR? Einen Einblick haben wir schon durch den Film „Das Leben der Anderen“ bekommen. Nun gibt es einen weiteren Film: „Honeckers unheimlicher Plan“ handelt von der Direktive 1/67. So hieß der Plan, wonach an einem bestimmten Tag auf Kommando über 80 000 Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig inhaftiert und in Isolierungslager gesteckt werden sollten. Wie ausgereift der Plan tatsächlich war und wieso er nie umgesetzt wurde, erfahrt ihr heute um 20:15 auf phoenix.

Unsolved Mysteries

Erinnert ihr euch noch an X-Faktor? So ähnlich, nur mit wirklich wahren mysteriösen Vorfällen, gestaltet sich die Serie Unsolved Mysteries. Wie der Name schon sagt, geht es um ungelöste Fälle, die von den Stranger-Things-Produzenten in Szene gesetzt werden. Teils rekonstruiert und teils untermauert mit Aussagen der Ermittlerinnen, Journalisten und Verwandten versuchen sie dem Zuschauer das letzte Puzzle-Stück zu entlocken. Ab heute sind die nächsten sechs Episoden der ersten Staffel auf Netflix verfügbar.

