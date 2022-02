In Search of Darkness

In den 80ern haben Freddy Krueger und anderer Horrorgestalten so einige Zuschauer:innen in Angst und Schrecken versetzt. Damals sind viele, sehr erfolgreiche Filme mit unvergesslichen Szenen entstanden. Die gibt’s gesammelt und kommentiert von Schauspieler:innen, Special-Effects-Experten und Fans in der Doku.