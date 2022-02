Was läuft heute? | In Search of Darkness, Phat Tuesdays, 3 Blocks

In Search of Darkness

Seit den 80er versetzen Freddy Krueger, Chucky die Mörderpuppe und Co. ihr Publikum in Angst und Schrecken. Viele Horrorfilme aus der Zeit zählen heute zu den Klassikern und einige Szenen sind sogar Kult geworden. In der Doku „In Search of Darkness“ erzählen Regisseure, Produzenten, Schauspielerinnen und Schauspieler aus Horrofilmen, was für sie dieses Genre so besonders macht. Die Doku findet ihr jetzt auf Sky Ticket.

Phat Tuesdays

Die Comedyszene in den 90ern in Los Angeles war zwar ziemlich groß, aber die auftretenden Comedians meistens weiß. Das wollte Guy Torry unbedingt ändern und rief die „Phat Tuesdays“ ins Leben. Das waren All-Black-Comedy-Nights, bei denen unter anderem Jamie Foxx und Nick Cannon aufgetreten sind. Ihr könnt die Dokuserie „Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy“ auf Prime Video anschauen.

3 Blocks

Für Medina Yilmaz ist ein türkisches Restaurant in Erfurt ein ganz besonderer Ort. Dahin darf Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva sie begleiten und erfährt viel über Medinas früheres Leben, in dem sie zwangsverheiratet wurde. In jeder Folge der Dokuserie „3 Blocks“ steht ein anderer Mensch mit anderen Orten und seiner oder ihrer ganz eigenen Geschichte im Mittelpunkt. Die ersten Folgen laufen heute ab 18 Uhr im MDR oder ihr schaut sie in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

