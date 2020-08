Killing for Love – Der Fall Jens Söring

Jens Söring wird wegen des Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin verurteilt und saß dafür über 33 Jahre im Gefängnis in den USA. Die Doku „Killing for Love“ schaut sich den Fall von Jens Söring genauer an. Ab 20:15 Uhr auf ZDFinfo und in der ZDF-Mediathek.