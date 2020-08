Was läuft heute? | Jens Söring: Killing for Love, Breeders, Die Kanzlei

Killing for Love – Der Fall Jens Söring

Jens Söring hat über 33 Jahre in den USA im Gefängnis gesessen – wegen Mordes an den Eltern seiner Geliebten. Er selbst sagt, er sei unschuldig – mehrere Gerichte in den USA sehen das anders. Im Dezember 2019 wurde er vorzeitig auf Bewährung entlassen und durfte zurück nach Deutschland, jedoch nur unter der Bedingung, nie wieder in die USA einzureisen. Die Doku „Killing for Love – Der Fall Jens Söring“ schaut sich den Fall in vier Teilen an, ab 20.15 Uhr auf ZDFinfo oder in der ZDF-Mediathek.

Breeders, 1. Staffel

„Ich würde für sie sterben, aber ich möchte sie auch umbringen“, sagt Paul (Martin Freeman) über seine Kinder. Auch seine Frau Ally ist manchmal einfach überfordert, ihre Kinder und den Rest ihres Lebens unter einen Hut zu bekommen. „Wir wollten so ehrlich wie möglich sein“, sagt Martin Freeman über „Breeders“. Die ersten zehn Folgen laufen ab jetzt bei Sky, eine zweite Staffel wurde auch schon angekündigt.

Die Kanzlei

Die Kanzlei von Isabel von Brede und Markus Gellert brennt ab. Aber neue Räumlichkeiten sind gar nicht so einfach zu finden, und nebenbei müssen auch noch neue Mandanten und Mandantinnen betreut werden. Die neuen Folgen von „Die Kanzlei“ laufen ab heute dienstags um 20.15 Uhr im Ersten. Online gibt es die einzelnen Folgen jeweils schon ein paar Tage vor der Fernsehausstrahlung.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.