Das Wunder von Manhattan

In dem Film „Das Wunder von Manhattan“ übernimmt der echte Weihnachtsmann den Job als Kaufhaus-Weihnachtsmann. Doch weil ihm keiner glauben will, dass er der echte Weihnachtsmann ist, landet er in einer Nervenheilanstalt. Es gibt allerdings auch Menschen in Manhattan, die im glauben und helfen wollen.