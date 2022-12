Was läuft heute? | Kevin – Allein zu Haus, Das Wunder von Manhattan, Players

Kevin – Allein zu Haus

In dem Film „Kevin – Allein zu Haus“ fährt die Familie McCallister in den Urlaub und vergisst dabei ihren Sohn Kevin. Der bleibt alleine zuhause und muss das Haus gegen Einbrecher verteidigen, die glauben, die ganze Familie sei in den Urlaub gefahren. „Kevin – Allein zu Haus“ könnt ihr am 24. Dezember um 20:15 Uhr auf Sat.1 sehen oder ihr streamt ihn bei Disney+.

Das Wunder von Manhattan

In dem Film „Das Wunder von Manhattan“ übernimmt der echte Weihnachtsmann den Job als Kaufhaus-Weihnachtsmann. Doch weil ihm keiner glauben will, dass er der echte Weihnachtsmann ist, landet er in einer Nervenheilanstalt und dann auch noch vor Gericht. Es gibt allerdings auch Menschen in Manhattan, die ihm glauben und helfen wollen. Die Originalversion von „Das Wunder von Manhattan“ aus dem Jahr 1947 könnt ihr jetzt bei Disney+ schauen.

Players

In der Mockumentary „Players“ geht es um ein League-of-Legends-E-Sports-Team, das seine erste Meisterschaft gewinnen will. Die Chancen stehen gut, denn das Wunderkind „Organizm“ ist neu im Team. Erst mal muss das Team jedoch lernen, die Egos beiseitezulassen und zusammenzuarbeiten. Ihr könnt „Players“ jetzt bei Paramount+ streamen.

Was läuft heute?

