One Of These Days

In dem Film „One Of These Days“ geht es um einen Hands On-Wettbewerb. Die Regeln sind einfach: Alle Teilnehmenden müssen eine Hand auf ein Auto legen. Wer sie zuletzt wegnimmt, darf das Fahrzeug behalten. Auch Kyle nimmt an dem Wettbewerb teil, um seiner Familie zu beweisen, dass er sich um sie kümmern kann.