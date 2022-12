Was läuft heute? | Louis Theroux: Amerika am Abgrund, One Of These Days, Blackhat

Louis Theroux: Amerika am Abgrund

In der Doku-Reihe „Amerika am Abgrund“ trifft der britische Journalist Louis Theroux auf die unterschiedlichsten Menschen. In der ersten Folge setzt er sich mit der Alt-Right-Bewegung in Amerika auseinander. Außerdem trifft er auf gewaltverherrlichende Rapper und eine Frau, die sich bei OnlyFans vermarktet. Ihr könnt „Louis Theroux: Amerika am Abgrund“ jetzt bei WOW streamen.

One Of These Days

In dem Film „One Of These Days“ geht es um einen Hands-on-Wettbewerb, der von einem Autohandel veranstaltet wird. Die Regeln sind einfach: Alle Teilnehmenden müssen eine Hand auf einen Pick-up-Truck legen. Wer sie zuletzt wegnimmt, darf das Fahrzeug behalten. Auch Kyle Parson nimmt an dem Wettbewerb teil, um seiner Familie zu beweisen, dass er sich um sie kümmern kann. „One Of These Days“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Blackhat

In dem Film „Blackhat“ spielt Chris Hemsworth den Hacker Nicholas Hathaway, der wegen seiner Cyber-Angriffe im Knast sitzt. Doch dann greift ein Cyber-Terrorist die Wallstreet an und stürzt damit die Finanzwelt ins Chaos. Das FBI schließt mit Nicholas einen Packt: Er hilft ihnen, den Terroristen zu finden, und dafür wird er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ihr könnt „Blackhat“ jetzt bei Freevee sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.