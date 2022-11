A Friend of the Family

In der True Crime Serie „A Friend of the Family“ geht es um einen Mann, der durch Manipulation das Vertrauen einer Familie gewinnt. Er nutzt dieses Vertrauen aus und entführt ihre Tochter. Selbst nach der Entführung glaubt die Familie noch an seine Unschuld. Er nutzt das Vertrauen erneut aus und entführt sie ein zweites Mal.