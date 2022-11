Was läuft heute? | Luchadoras – Kämpferinnen aus Mexiko, A Friend of the Family, Fair Trade

Luchadoras – Kämpferinnen aus Mexiko

Die Dokumentation „Luchadoras – Kämpferinnen aus Mexiko“ begleitet drei Wrestlerinnen dabei, wie sie ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Alle Frauen leben in Ciudad Juárez. Eine Stadt, die traurige Bekanntheit für ihre hohe Mordrate an Frauen erlangt hat. Die Wrestlerinnen setzen sich außerdem für mehr Frauenrechte ein. „Luchadoras – Kämpferinnen aus Mexiko“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

A Friend of the Family

In der True Crime Serie „A Friend of the Family“ geht es um einen Mann, der durch Manipulation das Vertrauen einer Familie gewinnt. Er nutzt dieses Vertrauen aus und entführt ihre Tochter. Selbst nach der Entführung glaubt die Familie noch an seine Unschuld. Er nutzt das Vertrauen erneut aus und entführt sie ein zweites Mal. „A Friend of the Family“ gibt es jetzt bei WOW.

Fair Trade

In der Serie „Fair Trade“ geht es um einen Polizisten und eine Polizistin, die frustriert von ihrem Job sind. Zu viel Papierkram und Ermittlungen, die ins Nichts führen. Also wechseln sie die Seiten und fangen an, Kriminellen Hinweise über Razzien zu stecken. Nachdem einer Suspendierung wird, rutschen sie immer weiter in die Kriminalität. Ihr könnt „Fair Trade“ jetzt bei Freevee sehen.

