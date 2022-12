Nicht so fröhliche Weihnachten

In dem Film „Nicht so fröhliche Weihnachten“ wird Chuy mit einem Fluch belegt, der ihn dazu verdammt, jeden Tag aufs neue an Weihnachten aufzuwachen. Um den Fluch zu brechen muss Chuy erkennen, worum es an Weihnachten wirklich geht.