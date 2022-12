Was läuft heute? | Money Maker, Nicht so fröhliche Weihnachten, Avenue 5

Money Maker — Staffel 2

Die Dokureihe „Money Maker“ zeigt, wie Menschen auf unterschiedliche Art und Weise an Geld gekommen sind. Teilweise mit kriminellen Methoden und teilweise einfach nur mit viel Kreativität. Mit dabei unter anderem Dadvan Yousuf, der mit 17 Jahren der jüngste Millionär in der Schweiz gewesen ist. Die zweite Staffel „Money Maker“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Nicht so fröhliche Weihnachten

In dem Film „Nicht so fröhliche Weihnachten“ wird Chuy mit einem Fluch belegt, der ihn dazu verdammt, jeden Tag aufs neue an Weihnachten aufzuwachen. Für ihn gibt es fast kein schlechteres Szenario, denn Chuy hasst Weihnachten. Um den Fluch zu brechen, muss Chuy erst einmal erkennen, worum es beim Weihnachtsfest wirklich geht. „Nicht so fröhliche Weihnachten“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Avenue 5 — Staffel 2

In der Serie „Avenue 5“ geht es um ein Raumschiff mit Touristen an Bord. Hugh Laurie spielt den Kapitän des Raumschiffs Ryan Clark. Während die Avenue 5 immer weiter vom Kurs abkommt, wird die Stimmung an Bord immer angespannter. Die zweite Staffel „Avenue 5“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

