My Policeman

In dem Liebesdrama spielt Sänger und Schauspieler Harry Styles den britischen Polizisten Tom Burgess. Tom ist erfolgreich und allem Anschein nach sehr glücklich mit seiner Frau. Doch Tom hat ein Geheimnis: Er ist in einer Beziehung mit dem Museumskurator Patrick. In einer Zeit, in der für Homosexualität Gefängnis droht, müssen Tom und Patrick stets auf der Hut sein.