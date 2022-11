Was läuft heute? | My Policeman, Enola Holmes 2, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

My Policeman

Nicht nur als Sänger kann Harry Styles überzeugen, sondern nun schon länger als erfolgreicher Schauspieler in Hollywood. In dem Liebesdrama „My Policeman“ spielt er den britischen Polizisten Tom Burgess. Tom ist nach außen hin glücklich mit seiner Frau verheiratet. Doch Tom hat ein Geheimnis: Er hat eine Beziehung mit dem Museumskurator Patrick. In einer Zeit, in der auf Homosexualität Gefängnis droht, müssen Tom und Patrick stets auf der Hut sein. „My Policeman“ gibt es bei Prime Video.

Enola Holmes 2

Nach dem Erfolg des ersten Teils war es nur eine Frage der Zeit, bis Netflix einen Nachfolger über die kleine Schwester von Sherlock Holmes rausbringt. Im zweiten Teil muss Elona, die wieder von „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown gespielt wird, sich dem Fall eines verschwundenen Mädchens annehmen und kreuzt dabei den Weg ihres Bruders Sherlock. „Enola Holmes 2“ gibt es auf Netflix.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Der dritte Teil der „Phantastische Tierwesen“-Reihe vertieft den in den Vorgängern etablierten Konflikt zwischen dem nun von Jude Law gespielten Albus Dumbledore und dem von Mads Mikkelsen gespielten Grindelwald. Um Grindelwalds geplanten Krieg gegen die Menschen zu verhindern, rekrutiert Dumbledore etwa den Magiezoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne). „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ gibt es bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.